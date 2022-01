Bientôt tous myopes ?

Si la myopie, trouble visuel, est souvent héréditaire, il est aussi provoqué par nos modes de vie. Les activités en extérieur se réduisent alors que l'exposition à la lumière naturelle est fondamentale pour préserver une bonne vue. Et puis nous passons trop de temps à lire que ce soit sur l'écran ou le papier. Ce qui explique l'explosion des cas de myopie même chez les enfants. On estime que 20% des enfants de moins de six ans voient mal de loin. Si les ophtalmologues lancent aujourd'hui une alerte, c'est que la moitié de la population pourrait être touchée à l'horizon 2050, d'où ces conseils de prévention : inscrire les enfants à des enfants extérieurs, ne pas trop stimuler la vision de près et se faire dépister tôt. Des collyres ou le port de lentilles spéciales la nuit peuvent freiner la dégradation de la vision. Mais on ignore encore leur efficacité à long terme. Un institut de la myopie va bientôt être créé face à l'ampleur de ce phénomène qui peut entraîner à l'âge adulte des dommages sévères de la rétine. TF1 | Reportage C. Bayle, J. Devambez, A. Pocry