Bientôt un contrat unique pour passer le permis de conduire

A compter du mois de juin, toutes les auto-écoles devront fournir un contrat-type aux candidats souhaitant passer leur permis de conduire. Celui-ci leur évitera les mauvaises surprises au moment du règlement de la facture. Cyril Berdiel, gérant d'une auto-école, reconnaît que certains de ses confrères surfacturent des prestations et nuisent à l'image de la profession. Il salue donc cette évolution. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 19/02/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1.