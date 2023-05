Bientôt un filtre anti-arnaque sur Internet

Un SMS de votre banque, un mail d'un organisme officiel en apparence, ou une amende urgente à payer, nous avons tous un jour hésité de cliquer. "Parce que j'étais habitué aux amendes, je ne me suis pas fait avoir, mais je conçois que des gens peuvent se faire avoir" ; "Ça arrive que j'ai des doutes. Suivant la façon dont s'est tourné, oui, c'est ça qui est piégeux", témoignent des passants. Certains mordent à l'hameçon. Chaque année, 500 millions d'euros sont volés par des cybercriminels. Le gouvernement a pour projet de développer un filtre anti-arnaque. Concrètement, si vous recevez un lien douteux par SMS ou par mail, une fenêtre s'ouvrira automatiquement : "Alerte ! Il y a un risque d'escroquerie !". Mais aucun accès bloqué, libre à vous de prolonger votre visite sur ce site, qui peut être malveillant. Selon nos informations, une liste noire des sites à risques sera établie par les équipes de cybermalveillance.gouv.fr. Et face à eux, des cyberpirates, avec toujours de nouvelles attaques. Le gouvernement souhaite que ce filtre anti-arnaque voit le jour le plus tôt possible, pour être pleinement efficace pour les JO de 2024. On s'attend à cette période, à près de 40 milliards de tentatives de fraude. TF1 | Reportage F. De Juvigny, M. Rio, P. Limpens