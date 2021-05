Bientôt un numéro unique pour toutes les urgences ?

C'est un départ en intervention pour une équipe de pompiers des Bouches-du-Rhône. Dans une maison de retraite, une femme de 89 ans a chuté. Elle est au sol depuis quelques minutes. Les pompiers la rassurent avant de la mettre sur le brancard. Traiter les urgences et secourir les personnes sont au cœur du métier des pompiers. Mais sur les millions d'appels reçus, un tiers serait inutile. À chaque fois, c'est du temps perdu au téléphone, parfois des moyens mobilisés pour rien. Beaucoup de personnes composent le 18 par réflexe et engorgent les lignes. Mais il faut dire que dans le lot des numéros d'urgence, il est difficile de s'y retrouver. "Avec plus d'une dizaine de numéros, la simplification est nécessaire pour que l'urgence soit traitée par le 112", explique le colonel Grégory Allione, directeur du service départemental (SDIS 13). Depuis plusieurs années, les pompiers réclament l'instauration de ce numéro unique et d'une plateforme téléphonique commune avec les forces de l'ordre et le Samu. Une proposition de loi allant dans ce sens doit être examinée ce mois-ci à l'Assemblée nationale.