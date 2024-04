Royaume-Uni : un pays bientôt sans tabac ?

Les fumeurs britanniques seraient-ils bientôt une espèce en voie de disparition ? Ce serait une première mondiale : interdire la vente de tabac à toute personne née après le 1er janvier 2009. Et ce, pour toujours, pour le reste de leur vie. C'est ce que propose un projet de loi radical présenté par le gouvernement britannique. Aujourd'hui, pour acheter une cigarette outre-Manche, une seule condition : avoir plus de 18 ans. C'est une question de santé publique. Près de 80 000 meurent chaque année du tabagisme au Royaume-Uni, 75 000 en France. Des deux côtés de la Manche, la même crainte d'être infantilisé par l’État. Six Britanniques sur dix sont pour cette interdiction selon un premier sondage, mais rien ne précise la date de naissance des personnes interrogées. La Nouvelle-Zélande avait envisagé la même interdiction, aussitôt abandonnée. Le projet britannique, lui, doit être encore définitivement adopté par le Parlement. TF1 | Reportage F. de Juvigny, L. Merlier, M. Merle