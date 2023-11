Bientôt un prix minimum pour l'alcool ?

Un prix plancher pour acheter de la bière, du vin ou même un alcool fort, à priori, l’idée ne semble pas convaincre les consommateurs. Les sénateurs proposent un prix minimum, par unité d’alcool, de 50 centimes. Une bouteille de bière de 33 centilitres correspond environ à une unité d’alcool. Résultat : pour un pack de douze bières, le prix minimum serait de 7,44 euros. Pour une bouteille de vin, environ sept unités d’alcool, ce serait 3,50 euro, et pour les alcools forts, comptez environ 20 euros. Selon les sénateurs, cette augmentation ne profiterait pas à l’État, mais aux producteurs. L’objectif est aussi d’inciter les plus gros consommateurs, notamment les jeunes, à boire moins, en limitant les prix cassés. Un cubi de cinq litres de vin par exemple, qui coûte aujourd’hui 9,35 euros, passerait à plus de 23,30 euros. C’est plus du double de son prix actuel. Pour l’Hexagone, pays du vin, ce serait une première. Mais la mesure existe déjà en Écosse, et elle a fait ses preuves. La mortalité liée à l’alcool a baissé d’environ 13,5%. Chaque année dans le pays, l’alcool serait à l’origine de 42 000 décès. TF1 | Reportage A. Bassar, I. Zabala, E. Drouillac