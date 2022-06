Bientôt une IGP pour l’abricot des Baronnies

Dans une exploitation des Baronnies, c'est jour de récolte : "il faut les ramasser à point, ni trop mûr ni pas assez". Ces abricots gorgés de soleil devraient bientôt obtenir l'appellation géographique Protégée d'abricot des Baronnies. C'est une grande satisfaction pour Damien Félix, un producteur, qui en a fait le combat de sa vie : "J'adore ce fruit et je me régale de le produire. C'est très juteux, parfait". "Cette année, avec l'ensoleillement qu'il y a, c'est excellent", a-t-il ajouté. En effet, ils représentent 10% de la production d'abricot dans l'Hexagone. Ils sont beaucoup plus sucrés et plus colorés que les autres. Et ce, grâce à la terre dans laquelle poussent les vergers. Pour les producteurs, cette reconnaissance sera donc une immense fierté. Ce sera également un coup de pouce économique après plusieurs années de gel qui ont lourdement affecté les récoltes. Un label qui fait aussi la fierté des Drômois. "Ça fait vivre le pays, c'est un rayon de soleil", disent les clients tout en se régalant de ce fruit. Tous espèrent maintenant que l'abricot des Baronnies sera reconnu partout dans le pays, comme l'un des joyaux de la Drôme. TF1 | Reportage E. Spertino, D. Paturel