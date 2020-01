Bientôt une loi pour protéger les accents régionaux ?

Une loi pour protéger les accents régionaux et interdire toute discrimination pourrait bientôt voir le jour. À Gimont (Gers), l'accent fait la fierté et la singularité des Gersois. Il fait partie intégrante de leur identité. Cependant, les accents se font de plus en plus rares dans les entreprises et les administrations. Sont-ils en voie de disparition ? Comment les protéger ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 29/01/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 29 janvier 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.