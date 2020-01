Bientôt une loi pour protéger les bruits et les odeurs de la campagne ?

A Beaumont-de-Lomagne (Tarn-et-Garonne), le chant des coqs et celui des clochers sont des bruits très appréciés. Mais tout le monde n'est pas du même avis. Depuis quelques années, les plaintes contre ces bruits de la campagne se sont multipliées. Le maire a alors fait installer des panneaux aux entrées de la commune pour avertir les citadins. Un projet de loi va également être déposé à l'Assemblée nationale ayant pour objectif d'inscrire ces bruits au patrimoine rural. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 22/01/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 22 janvier 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.