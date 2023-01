Bientôt vingt produits du quotidien à prix bloqué ?

Et si dans les rayons, votre paquet de pâtes était vendu à prix cassé sans aucune marge ou presque de votre supermarché ou sans augmentation pendant les prochains mois. C'est la même chose pour une référence de beurre ou encore une bouteille de lait. Si vingt produits de base étaient vendus le moins cher possible, qu'en pensez-vous ? "C'est bien pour tout le monde, pour tous les gens qui n'ont pas trop de moyens", lance un consommateur. C'est en tout cas une piste étudiée par le gouvernement. Ces produits, principalement de marque distributeur, seraient signés via une marque spécifique. L'Etat ne souhaite pas obliger, mais inciter chaque enseigne à créer elle-même ce panier anti-inflation pour faire face à la hausse des prix attendue au mois de mars. Si les consommateurs semblent séduits, la grande distribution, elle, est beaucoup plus prudente. D'autres enseignes estiment que leurs propres opérations de blocage de prix font déjà office de panier anti-inflation. S'il voit le jour, le prix à la composition de ce panier serait accessible sur Internet. TF1 | Reportage V. Dépret, L. Croix, M. Scarzello