Bienvenue à la ferme : les exploitations agricoles ouvrent leurs portes

Dans cette ferme, la visite commence par le poulailler. Entre la collecte des œufs et la découverte de poules, les enfants et leurs parents vont enchaîner les activités pendant deux heures. Ici, on élève au grand air des chevaux, des poneys, des ânes et bien d'autres animaux. Et cela fait du bien aux petits et grands. En ce moment, 200 exploitations agricoles ouvrent leurs portes partout dans l'Hexagone. C'est le cas de Pascale Hesse, agricultrice à Athienville (Meurthe-et-Moselle), qui présente ses vaches laitières aux visiteurs. Une rencontre inédite pour Robin : "vu qu'on habite en ville, on n'a pas l'habitude d'en voir en vrai". Pour 30 euros par famille pour deux heures de visite, le papa tenait à découvrir cette ferme. Pour Pascale, leur expliquer son quotidien est un vrai plaisir. Ces visites se font uniquement sur réservation. Vous avez jusqu'à fin juin pour prendre rendez-vous.