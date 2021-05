Bienvenue à Niederschaeffolsheim, le village au nom trop long d'Alsace

Niederschaeffolsheim. Vous pourrez toujours essayer de le prononcer, mais vous ne le ferez jamais aussi bien qu'un Alsacien. Ici, les habitants ont l'habitude, mais lorsqu'on vit dans une commune comportant 20 lettres, on rencontre tout de même quelques difficultés. "Parfois, sur certains formulaires, il n'y a pas assez de cases pour mettre toutes les lettres. Alors il faut un peu dépasser", raconte un habitant. François Golla est restaurateur et accueille souvent des touristes. Pour ceux qui sont perdus, il y a une excellente stratégie. "Le nom du village est aussi long que le panneau. Il suffit de regarder le nom qui remplit tout le panneau, c'est là !", explique-t-il. Mais à ne pas s'y méprendre, ce nom n'est pas seulement là pour nous faire articuler. Il a une signification bien à lui. "Nieder" signifie en bas, "schaeffol" veut dire mouton ou brebis et "sheim", village ou hameau. Les habitants de Niederschaeffolsheim sont appelés les Niederschaeffolsheimois et les Niederschaeffolsheimoises.