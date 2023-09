Bienvenue chez Gainsbourg !

Les fans de Serge Gainsbourg se retrouvent depuis 32 ans à cette adresse : le 5 bis rue de Verneuil, à Paris, dont la façade recouverte d'hommages témoigne d’une affection intacte pour le chanteur. Pour les inconditionnels, il s’agissait donc d’être les premiers visiteurs à franchir le seuil de cette maison pour son premier jour d'ouverture au public ce mercredi. "J’ai beaucoup de chance, j’ai pu prendre le premier créneau. C’était comme Noël", confie l’un d’eux. Ce lieu exigu, Serge Gainsbourg le faisait régulièrement visiter en entrant directement par le salon, une grande pièce où trônait un nombre incalculable d’objets en plus de ses deux pianos. C’est exactement ce que s’apprêtent à découvrir les 300 chanceux visiteurs de cette journée, comme l’a fait il y a quelques jours Tony Frank. Ce dernier a photographié Gainsbourg plus de trente fois dans cette maison. Paquet de Gitanes et mégots d’époque, chaussures Repetto… tout a été conservé. Une immersion sans prendre aucune photo ou vidéo, mais à compléter par celle du petit musée conçu en face. TF1 | Reportage F. Leenknegt, J.P. Féret, N. Pellerin