Bigflo et Oli, le groupe qui fait délirer la génération française

Depuis leur tendre enfance, Florian et Olivio Ordonez ont la même passion pour le hip-hop. En 2005, les deux frères ont créé leur groupe qu'ils ont baptisé "Bigflo et Oli". A travers leurs chansons, ils ont fait vibrer toute une génération. Elus personnalités préférées des sept à quatorze ans, leur passage dans tous les coins de l'Hexagone n'est pas passé inaperçu, notamment à Toulouse, leur ville natale.