Bihucourt, un village ravagé par une tornade

Ce lundi matin, déboussolé, Hugues Toffoli découvre les dégâts causés par la tornade. Son jardin est rempli de ferrailles. Il ne reconnaît plus sa maison. À l’intérieur, le plafond est tombé dans la salle à manger et ses portes ont été arrachées par le vent. Plus aucune pièce n’est habitable. Vu du ciel, Bihucourt s’est transformé en village fantôme. L’église et une centaine d’habitations n’ont plus de toit. C’est le cas de celle de Catherine, qui arpente les restes de sa véranda. Le vent a soufflé si fort que les affaires de ses voisins ont atterri dans son jardin. Elle ne peut pas rentrer chez elle, parce que sa maison menace de s’effondrer. Tout a basculé hier soir en quelques secondes. Un coup de vent dévastateur et 150 personnes à reloger d’urgence dans la soirée. Magalie Corneille et sa famille sont allées dormir à l’hôtel à contrecœur. En tout cas, une cellule de crise a été activée. Priorité des secours aujourd’hui : sécuriser le périmètre. TF1 | Reportage M. Debut, C. Yzerman, P. Humez