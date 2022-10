Bijoux, bolides, grands crus ... des biens confisqués aux enchères !

Des diamants, des pièces d'or, des tableaux, des grands crus... autant d'objets de luxe dont vous n'oseriez rêver et que certains amateurs espèrent ce mardi s'offrir. Le plus étonnant, c'est leur provenance. Ces 200 biens ont été saisis ou confisqués par la justice à des délinquants. "Des tableaux ont été saisis au domicile d'un amateur d'art. Pour financer sa passion, il commettait des abus de confiance", explique Nicolas Besson, directeur de l'agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués. Des trafiquants qui raffolent aussi de belles cylindrées. Une Corvette est mise à prix à 14 000 euros. Sous le plafond doré du palais de la Bourse, c'est une occasion en or pour Martial. Il rêve de sa première montre de luxe. Ce qui fait briller les yeux de Gérard, c'est une œuvre d'art mise à prix 600 euros. Plusieurs centaines de personnes sont attendues pour la vente aux enchères exceptionnelle. L'argent récolté servira à renflouer les caisses de l'Etat et à indemniser les victimes. TF1 | Reportage G. Charnay, Q. Russell, C. Bruere