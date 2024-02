Bijoux : des bagues d’exception

Des bijoux comme autant de promenades autour de villes mystérieuses et de monuments à l'image de la basilique Saint-Basile ou Notre-Dame de Paris. Aux origines de cette aventure familiale, on découvre l'autodidacte Philippe Tournaire. Voilà 50 ans, il a creusé une cave dans la maison de ses parents pour y sculpter ses premiers bijoux seul pendant dix ans. Aujourd'hui, ils sont une quarantaine à œuvrer. Le père a transmis sa passion au fils. Lui aime la couleur et les contrastes. Il joue des pierres comme un peintre avec sa palette. Un travail affiné en équipe sur ordinateur. Un clic et une imprimante 3D sculpte les ébauches en cire. Des cires disposées sur un arbre dans un ordre précis pour gagner le maximum de place et fabriquer plus de 50 bijoux à la fois. L'arbre est enciré dans un cylindre, plâtré et au four. La cire fond, il ne reste plus qu'à la remplacer par le métal précieux. Voici l'arbre en or cette fois. Les pièces sont isolées une à une. Pour fixer solidement les pierres, il faut marteler le métal autour. Qu'importe la pierre, pourvu que le bijou ait une âme. TF1 | Reportage A.M. Blanchet-Bouchet, J.F. Drouillet