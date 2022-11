Bijoux, lingots, voitures de luxe, les enchères des douanes

C'est une vente aux enchères un peu particulière : voitures, camions ayant servi dans des trafics de drogue. Aujourd'hui, les douanes françaises mettent aux enchères les fruits de leur travail. Quelques instants plus tôt dans la salle d'exposition, il y a eu des bijoux en or, pierres précieuses, maroquinerie et montres de luxe... Les acheteurs se sont préparés à cette vente exceptionnelle. Tous ces lots, 350 au total, ont été saisis par les douanes françaises. Il y a notamment ces lingots de platine, mis à prix à 22 000 euros pièce, retrouvés dans une valise pour le Royaume-Uni, ou encore des centaines de diamants bruts saisis sur des passeurs lors de contrôles douaniers aux aéroports. De retour dans la salle des ventes, l'excitation des enchères gagne les acheteurs. Ce vendredi matin, beaucoup sont des professionnels venus spécialement pour la vente consacrée aux véhicules. Une opportunité pour faire des affaires. Une acquisition a coûté à l'un d'eux près de 30 000 euros. Cet argent viendra directement dans les caisses de l’État. Les enchères pourraient remporter plus d'un million d'euros. TF1 | Reportage I. Bornacin, O. Stammbach, D. Pires