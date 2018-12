Le bilan de l'attentat de Strasbourg s'alourdit

Touché lors de l'attaque à Strasbourg et en état de mort cérébrale depuis la nuit du 11 décembre 2018, Kamal est décédé dans la matinée du 13 décembre 2018. L'homme de 43 ans, d'origine afghane et père de trois jeunes enfants, avait fui son pays en guerre il y a 20 ans. Il était cofondateur d'un garage sur Strasbourg. Son associé, ses clients ainsi que les personnes qui le côtoyaient quotidiennement ont du mal à réaliser sa disparition. Kamal est la troisième victime de l'attentat qui a touché la ville strasbourgeoise. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 13/12/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 13 décembre 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.