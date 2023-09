Bilan de la réunion entre Macron et les chefs de partis politiques

Emmanuel Macron a reçu les chefs de partis. Manuel Bompard, coordinateur de La France insoumise et député des Bouches-du-Rhône, s'est exprimé à l’issue de cette rencontre. "J'ai eu l'impression de vivre douze heures sur la planète Mars, avec un certain nombre de débats, de discussions, de dissertations, mais aucune annonce, et aucune mesure concrète", a-t-il déclaré. Jordan Bardella, président du Rassemblement national et député européen, a aussi émis son avis. Pour lui : "je suis sceptique, et je lui ai dit, sur la multiplication des initiatives. Je pense que la seule mesure efficace pour se réconcilier avec les Français, c'est de revenir au peuple français. C'est précisément de se tourner vers lui, notamment par l'usage d'un referendum ".