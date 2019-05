Quel bilan pour la défiscalisation des heures supplémentaires ?

La défiscalisation des heures supplémentaires instaurée en décembre 2018 a pour but d'augmenter le pouvoir d'achat des plus modestes. Le gouvernement en a dressé un premier bilan. D'après celui-ci, un salarié du secteur privé sur trois a fait des heures supplémentaires depuis janvier 2019. Pour un salarié qui gagne 1 500 euros par mois par exemple, la défiscalisation rajoute 50 euros de plus sur sa fiche de paie. Quid du coût de cette mesure pour l'État ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 02/05/2019 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 2 mai 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.