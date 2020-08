Bilan des vacances : un résultat mitigé à Saint-Tropez

La Côte d'Azur a bien souffert des conséquences de l'épidémie. En effet, la fin des vacances nous permet de dresser un bilan de la saison. A Saint-Tropez (Var), certains secteurs ont par exemple été plus secoués que d'autres. Malgré l'absence de touristes par rapport aux années précédentes, des restaurateurs ont réalisé un chiffre d'affaires intéressant grâce aux vacanciers français. Cependant, d'autres commerces n'ont pas eu autant de chance comme certains hôtels et artisans.