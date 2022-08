Bilan dramatique de la violente tempête en Corse

La ville de Calvi (Haute-Corse) a été secouée par des vents à 197 km/h ce jeudi matin, et les dégâts sont considérables. Ici, un centre de vacances a été fortement endommagé, et des arbres déracinés sont couchés dans les allées. Partout sur l'île, des milliers de campeurs sont sous le choc. Un vacancier a filmé depuis son mobile-home : "On a entendu comme une vague arrivée de vent énorme, qui est venue percuter notre mobil-home. C'était un bruit vraiment très très impressionnant. Les chaises se sont retournées, la table a valsé, les arbres ont craqué. On n'avait jamais vu un phénomène pareil", raconte Édouard Lefebvre. Voici des images à l'aéroport d'Ajaccio ce jeudi matin. Puis, un peu plus au nord, à Sagone, un habitant peine à maintenir sa fenêtre fermée face à un vent d'une extrême violence. Des rafales record ont été enregistrées à 225 km/h. À l'ouest de l'île, l'orage a fait plusieurs victimes. Les habitants d'Ajaccio découvrent le chaos dans les rues ce matin. En mer, près de 70 opérations de sauvetage ont été menées. TF1 | Reportage S. Chevallereau, K. Berg