Le bilan des intempéries est lourd

Le bilan de la série d'intempéries s'est alourdi. Quatre personnes ont perdu la vie et deux autres sont disparues. En Savoie, dans le village de Bonneval-sur-Arc, un quinquagénaire a été emporté par une avalanche alors qu'il était en train de déneiger son matériel agricole. Sous le choc, les habitants se sont réveillés dans la douleur.