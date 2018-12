Les billes, un jouet indémodable

Les billes restent indémodables. Les enfants s'amusent avec ce jouet depuis son apparition à l'époque de la Grèce antique. Celui-ci permet à ces derniers de jouer entre eux. En fonction de l'âge, le jeu devient plus sérieux. Les circuits de billes sont très prisés en cette période de Noël. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 18/12/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 18 décembre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.