Billet de train : fin du compostage

Le geste rappelle sans doute des souvenirs aux plus anciens d’entre nous avec ce bruit caractéristique. Le compostage vit ses derniers jours et ces petites bornes aussi. "Pour moi, ce n'est pas un problème, on va le faire avec le téléphone comme j’ai déjà fait. Mais pour les personnes qui ont l’habitude de faire leur billet à la borne, ça va être plus compliqué", rapporte ce voyageur. Il y a 25 ans, nous étions nombreux à pester contre ces nouvelles machines qui devaient nous simplifier la vie. D’abord, il fallait réussir à introduire son billet dans le bon sens avec la peur de rater son train. Adieu le compostage. Selon les lignes, 96% à 99% des billets sont désormais numériques. Et cela ne fait pas que des heureux. Dans l’Hexagone, le parc de composteur compte plus de 3 000 machines. Leur suppression ne signifie pas pour autant la fin du ticket papier, mais supprime une étape inutile. Pour les éternels retardataires, la suppression du compostage aura un autre avantage : avoir quelques secondes supplémentaires pour dire "au revoir" à nos proches. TF1 | Reportage J. Rieg Boivin, L. Claudepierre