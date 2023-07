Billets à 19 euros, y en aura-t-il pour tout le monde ?

Des billets à petits prix pour vous inciter à prendre le train cet été, à condition de voyager en Intercité. Baisser les prix, pas sûr que cela suffise pour faire changer vos habitudes. Avec 200 000 trajets à 19 euros, pas sûr qu'il y en a pour tout le monde. Rien que pour ce week-end, plus de 100 000 billets Intercités ont déjà été vendus. Cette réduction, c'est l'État qui la prend en charge, et va payer à la SNCF la différence avec le prix réel du billet. L'offre vous intéresse ? Petit rappel des destinations concernées. Il y a sept lignes de jour qui relient par exemple Béziers à Clermont-Ferrand en 6 heures 28, ou Nantes à Lyon en 6 heures 31. À cela, s'ajoutent sept lignes de nuit, dont Paris-Toulouse, 4 heures 28 en TGV, mais en 8 heures 55 en Intercités. Voyager plus lentement, "pourquoi pas ? " Nous répondent certains habitués des TGV. Les billets sont déjà disponibles sur le site de la SNCF. La règle : premier arrivé, premier servi. S'il y a rupture de stock, l'opération pourrait être reconduite. TF1 | Reportage T. Jarrion, S. Petit, N. Hadji