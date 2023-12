Billets de train : que faire pour un changement de voyageurs ? Le 13H à vos côtés

On fait une fiche pratique sur les billets SNCF parce qu'ils ont une particularité qui vous a peut-être échappé. Ces billets sont nominatifs et quand on l'oublie ça peut coûter très cher. C'est le cas de Manon qui a voulu faire une surprise à son compagnon. Elle a réservé deux billets de train à son nom pour que son compagnon ne se doute de rien. Bilan du contrôle à bord du train : 245 euros d'amende. Quelles sont alors les règles ? Les règles sont simples et elles ont été appliquées de manière stricte par les contrôleurs. Les e-billets ou les billets imprimables SNCF sont nominatifs, personnels et incessibles. Toute personne qui se trouve à bord d'un train avec un billet qui n'est pas à son nom est en situation irrégulière. Est-ce qu'on peut changer le nom sur le billet ? D'une manière générale, il n'est pas possible de modifier le nom d'un passager. La seule solution est d'annuler le billet et d'en prendre un nouveau. Cependant, il peut y avoir des frais d'annulation. T. Coiffier