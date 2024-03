Billets d'été : la flambée des prix en une semaine

Pour partir cet été, c'est la course aux meilleurs tarifs. Depuis leur mise en vente il y a neuf jours, le prix des billets de train a bien augmenté. Dès le premier jour, on avait fait le test. Un Paris-Lyon, le 3 août, coûtait 49 euros pour une personne. En une matinée, il avait déjà augmenté, 53 euros, soit quatre euros en plus. Ce jour, pour le même trajet, à la même date, un billet coûte en moyenne 74 euros, 21 euros supplémentaires. Les prix augmentent à vitesse grand V, et ça ne vous étonne même plus. Mais cette année, selon ce comparateur de prix, les tarifs de certains trajets sont très élevés. Exemple avec un Paris-Arcachon pour le 20 juillet, lors de la mise en vente, un voyageur devait dépenser 69 euros pour des vacances sur la côte atlantique. Une semaine plus tard, voilà le billet en seconde classe à 132 euros, presque le double. Pour décrocher ces prix attractifs, il faut être rusé. Autre option, opter pour un moyen de transport plus économique que le train. En deux semaines, la SNCF a déjà vendu deux millions de billets sur les 30 millions disponibles cet été. TF1 | Reportage L. Gelabert, A. Vieira, C. Devaux