Billets de train SNCF pour cet été : à peine en vente, déjà plus chers !

Avez-vous déjà réservé vos billets de train pour cet été ? À quelques mois des vacances, ce n'est toujours pas le cas pour certains. Et pourtant, il faut faire vite. À l'ouverture de la vente à six heures ce matin, huit TGV étaient vendus par minute. Et plus ils se remplissent, plus le prix des billets augmente. Démonstration pour un trajet Paris-Lyon. À la date du 3 août : 49 euros pour une personne ; quelques instants plus tard, c'est déjà plus cher : 53 euros, soit quatre euros de plus. Et cela ne va pas s'arranger. Cela décourage-t-il les Français de prendre le train ? Pas vraiment. La SNCF attend des records de réservation pour cet été. Certains TGV sont déjà complets en seconde classe. Une solution pour certains trajets : les autres compagnies comme Trenitalia, où les tarifs se vendent moins rapidement, mais où ils sont aussi moins cher. Pas de panique ! Du côté de la SNCF, au total, 30 millions de billets seront mis en vente pour l'été. En revanche, il faudra rester souple sur les dates et les horaires. TF1 | Reportage G. Bertrand, E. Regaud, Q. Russell