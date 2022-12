Billetterie : voici la règle des jeux

La fête... la vraie va bientôt commencer. Mais savez-vous déjà comment vous allez vous y prendre pour avoir vos tickets aux JO de Paris ? "J'ai tapé sur Google et j'ai trouvé", nous confie un passant. Sachez qu'il n'y a qu'une seule manière de gagner des billets. Il faudra se connecter sur l'unique site qui vend des places : ticket.paris2024.org. Vous devez vous y inscrire à partir de jeudi et jusqu'au 31 janvier 2023 pour un premier tirage au sort. Néanmoins, cela risque d'être compliqué parce que c'est une billetterie mondiale. Pour rentrer dans les stades, il faut donc croiser les doigts et attendre le résultat du tirage au sort qui aura lieu début février. Si vous êtes chanceux, un mail vous sera envoyé. Celui-ci vous donnera un créneau d'accès entre le 21 et 23 février. Vous pouvez créer un pack sur mesure avec vos trois sports préférés. Niveau tarification, un pack dans la catégorie la moins chère vous coûtera 72 euros. En constituant votre pack avec les billets les plus demandés, cela vous coûtera 210 euros. Dans tous les cas, si vous n'êtes pas tirés au sort en février-mars, vous aurez une autre chance en mai pour les billets à l'unité. Les places pour les jeux paralympiques, elles, seront en vente dans un an. TF1 | Reportage Y. Hovine, A.S. De Kristoffy, R. Roiné