Billom : le temps reste printanier

Au marché de Billom, dans le Puy-de-Dôme, l'heure n'est pas encore aux plats d'hiver. À six semaines de Noël, le thermomètre affiche les 20°C et le beau temps est au rendez-vous. Pour les habitants, cette douceur est à la fois agréable, réconfortante et étonnante. Et les pêcheurs comptent bien en profiter, d'autant plus que cette douceur va perdurer toute la semaine du 12 novembre 2018. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 12/11/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1.