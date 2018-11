Le bioéthanol, une solution à la hausse du prix du carburant

Depuis que Cédric Moreau a équipé sa voiture d'un boîtier électronique permettant de rouler au bioéthanol, il économise 40 euros à chaque fois qu'il fait le plein. En effet, cette essence issue à 85% de matières végétales est beaucoup moins chère. Elle est destinée aux véhicules datant de moins de quinze ans. Bien que l'installation du boîtier bioéthanol coûte autour de 1 000 euros, elle intéresse de plus en plus d'automobilistes. Dans le pays, 1 200 stations-services sur 11 000 distribuent du bioéthanol. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 01/11/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 1er novembre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.