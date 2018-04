Bioéthique : où en est la grande concertation lancée par le gouvernement au début de l'année 2018 ?

Sur internet ou dans des débats organisés dans les régions, tous les Français sont invités à donner leurs opinions sur les questions de la bioéthique jusqu'au 30 avril. A Friville-Escarbotin, une discussion sur la fin de vie et sur l'aide à mourir a été organisée entre des étudiantes qui s'orientent vers des métiers du social et du sanitaire et des membres de l'espace de réflexion éthique des Hauts-de-France. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 05/04/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 5 avril 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.