Biscuits : les adultes aussi gourmands que les enfants

Nature, aux fruits ou encore au chocolat... les biscuits secs régalent les Français. Nous sommes partis à la recherche de ces gourmands sur un marché de Marseille (Bouches-du-Rhône). Les biscuits secs, un marché de plus de deux milliards d'euros, font toujours recette. Vos préférés, ceux au chocolat. Ce plaisir sucré se partage, et toutes les occasions sont bonnes. "Au goûter, en général vers quatre heures, en même temps que les petits", "De temps en temps avec les enfants, lorsqu'il y a des anniversaires", "Plus on vieillit, plus on devient gourmand", confient des passants. Avec une consommation annuelle de huit kilos par an, les adultes sont presque aussi gourmands que les enfants. La gourmandise est soi-disant un défaut que l'on confie à voix basse pour certains et complètement assumé pour d'autres. Si le pays compte de nombreux gourmands, les champions sont nos voisins les Italiens, avec dix kilos de biscuits secs consommés par an et par habitant. TF1 | Reportage E. Binet, H.P. Amar