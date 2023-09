Bisses : les sentiers vertigineux

Ces randonneurs se faufilent sous les rochers, traversent des passerelles longues de 140 m, défient le vide pour découvrir ces canaux d’irrigation surnommés bisses dans le Valais suisse. Dès 1430, des hommes, agriculteurs pour la plupart, ont bravé ces parois rocheuses et y ont construit des rigoles en bois, une prouesse à l’époque. L’eau était ensuite acheminée sur plus de huit kilomètres, des montagnes jusqu’aux champs, dans les plaines. Après 500 ans d’utilisation, voici ce qui reste du bisse par endroits. Jacques-Alain s’est donné une mission : le restaurer et le faire revivre. Les historiens ont dénombré plus de 600 bisses dans la région du Valais. À une dizaine de kilomètres, le bisse d’Ayent est même devenu un emblème. Si certains ont été abandonnés, lui, est toujours utilisé. Philippe et Yanis l’entretiennent chaque année avant la mise en eau. Ces canaux irriguent ensuite les vignes, les prés et les vergers en contrebas. Cela peut surprendre, mais le Valais suisse dispose d’un climat méditerranéen. Patrimoines historiques, ces canaux sont vitaux. Avec les sécheresses plus fréquentes, leur conservation n’a jamais été aussi importante. TF1 | Reportage M. Chaize, F. Marchand