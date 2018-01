Le bistro "Le Contre Temps" est le principal lieu de vie à Moncontour

Le souci du lien social et de l'avenir de la jeunesse dans les territoires ruraux sont des thèmes conformes au Contre Temps. A Moncontour, c'est l'unique bistro ouvert le soir. Pendant les longues nuits d'hiver, les adeptes s'y retrouvent pour manger, discuter et s'amuser. C'est un endroit incontournable, cosy et qui s'anime de chants et de danses. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 23/01/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 23 janvier 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.