Bistrot d’hiver : la bonne ambiance des cafés du Limousin

Surtout, ne vous fier pas au calme apparent de Nouzerines (Creuse), car dans les cuisines de "La bonne auberge", Aurélie et Fabien sont en ébullition. Une trentaine de couverts maximum ici en temps normal, mais aujourd’hui, l’auberge devient un "bistrot d’hiver", avec un menu unique à 25 euros et des réservations multiples. Avec les bistrots d’hiver, chaque dimanche, c’est le même rituel en trois temps. Un débat, un repas et un spectacle sont organisés dans une auberge de Limousin, un bon moyen pour les restaurateurs de se faire connaître. Ce jour-là, à Nouzerines, ils viennent de Creuse, du Cher et de l’Allier pour occuper à plusieurs un dimanche d’hiver. À la fin du repas, pas le temps à digérer, en deux temps trois mouvements, le restaurant doit devenir une salle de spectacle. Venu d’Orléans (Loiret), Hélène Mouton va proposer un conte musical poétique et déconcertant. Elle va incarner la fée du pain, et cela est à dix euros pour une heure de spectacle. Avant la crise sanitaire, les bistrots d’hiver réunissaient plus d’un millier de personnes chaque saison. TF1 | Reportage G. Frixon, C. Olive