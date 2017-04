Les bistrots de montagne, lieux de vie incontournables  

"Chez Claudette", non loin du Pic du Midi, les habitués sont fidèles au poste. Et en 40 ans, ce bistrot épicerie ne leur a jamais fait faux bond ! Et pour cause : il s'agit du seul commerce à des kilomètres à la ronde. Et si certains échangent les nouvelles au bar, d'autres, non loin de là, en profitent pour faire quelques emplettes. Véritables âmes de ces villages de montagne, les bistrots sont incontournables. Et "Chez Claudette" n'est pas le seul...