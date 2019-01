Les bistrots, l'âme de Paris ?

La mairie de Paris a remis la médaille de la Ville à une centaine de bistrots. Au fil du temps, ils sont devenus des personnages de la vie parisienne. Chaque établissement a son histoire, sa clientèle et sa spécialité. C'est pourquoi une association se bat pour inscrire les bistrots au patrimoine immatériel de l'Unesco. Découvrez en images quelques bistrots parisiens incontournables. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 31/01/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 31 janvier 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.