Black Friday : comment éviter les arnaques ?

Importé tout droit des Etats-Unis, le Black Friday est devenu un événement commercial à part entière dans l'Hexagone. C'est le jour où toutes les enseignes proposent des promotions très alléchantes. L'UFC-Que-Chosir met pourtant en garde contre le caractère trompeur de celles-ci. Pour ne pas être arnaqué, il est essentiel de bien prendre son temps avant d'acheter, de comparer les prix et surtout, de faire attention au prix de référence et au pourcentage de réduction. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 29/11/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1.