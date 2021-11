Black Friday : les entrepôts à plein régime

A 7h du matin, l'entrepôt de ce géant du commerce en ligne s'active comme une ruche en pleine activité. Depuis que la société a démarré son Black Friday jeudi soir, les clients se sont lancés dans des achats bien spécifiques. "Beaucoup beaucoup de jouets. Ils ont peut-être attendu le Black Friday pour essayer de voir s'il y avait des offres sur des jouets. Il y avait eu pas mal de commandes qui avaient été passées dans la nuit", affirme Edwige. Juste avant de partir travailler, les gens vont passer des commandes sur notre site entre 6h et 8h. Et donc les commandes qui ont été passées juste avant le petit déjeuner, on est en train de les préparer pour qu'elles soient expédiées", explique Olivier Josse, directeur de site logistique Cdiscount. Le site s'est réorganisé pour préparer la journée, qui signe désormais le début des achats de Noël. Près de 2 000 personnes travaillent ici 24h/24 contre 600 en temps normal. Les emballeuses tournent à plein régime. Si tôt emballés, les colis partent pour leur destination. Une journée intense pendant laquelle 60 000 articles seront traités puis expédiés de ce seul site de Gironde. TF1 | Reportage E. Braem, N. Forestier