Black Friday : à Bordeaux, c'était le rush dans les magasins à l'ouverture

À Bordeaux, ce 29 novembre 2019 n'est pas un vendredi comme les autres. En effet, comme partout en France, c'est le Black Friday, synonyme de bonnes affaires. Sur les vitrines des magasins, les commerçants annoncent la couleur. Dès l'ouverture, les clients étaient en quête des plus belles réductions. Pour la plupart, ce "Vendredi noir" donne surtout des idées pour gâter les proches à Noël. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 29/11/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1.