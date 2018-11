Black Friday : une opération qui cartonne dans l'Hexagone

L'opération Black Friday bat son plein dans les boutiques françaises. Le magasin Comptoir Boulanger, à Wasquehal, attend ce 23 novembre 2018 deux à trois fois plus de clients qu'un vendredi classique. Dès son ouverture et à peine le rideau monté, les clients sont là. Les enseignes indépendantes se mêlent aussi au Black Friday. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 23/11/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 23 novembre 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.