Le Blanc : une habitante a accouché chez elle faute de maternité dans la ville

A la base, Justine voulait accoucher à la maternité du Blanc. Mais suite à la fermeture de celle-ci en octobre 2018, elle était obligée de choisir Poitiers. Justine s'y était rendue une première fois avant d'être renvoyée chez elle car le travail ne s'enclenchait pas. Au final, elle et son conjoint n'ont plus eu le temps de revenir. Justine a dû mettre au monde Anathol dans son salon. Le bébé était déjà né avant même que les pompiers interviennent.