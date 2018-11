Le blé noir, l'ingrédient principal des galettes bretonnes

La saison des galettes et des crêpes est ouverte en Bretagne, dont l'ingrédient principal est le blé noir. Ce produit 100% naturel a failli disparaître mais l'association Blé Noir Tradition Bretagne l'a remis au goût du jour. Pour préparer la pâte de galette, il suffit de rajouter de l'eau et du sel à la farine et de la laisser reposer pendant deux à trois jours. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 23/11/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 23 novembre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.