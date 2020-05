Blesle, un des plus beaux villages de France, attend les visiteurs

En Auvergne, la petite commune de Blesle (Haute-Loire) sort doucement de son confinement. Les petites habitudes, comme se retrouver entre copains pour jouer à la pétanque, reviennent peu à peu. Dans ce village qui bénéficie du label "Les Plus Beaux Villages de France", les commerces sont impatients de pouvoir rouvrir enfin leurs portes. Ils attendent de pied ferme les touristes pour les vacances d'été. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 18/05/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 18 mai 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.