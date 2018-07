Les Bleus ont été accueillis à Saint-Pétersbourg par une poignée de fans

Même s'ils n'ont pas pu tous les apercevoir, ils ont tenu à être là pour accueillir leur équipe. Parqués derrière une barrière métallique, quelques fans sont venus encourager les Bleus à leur arrivée à Saint-Pétersbourg. A la veille de la demi-finale de la Coupe du monde entre la France et la Belgique, les joueurs ont affiché un air confiant et détendu. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 09/07/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 9 juillet 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.