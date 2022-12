"Blizzard du siècle" : dans les rues de Buffalo

Premier constat : la plupart des routes sont dégagées. Il est désormais possible d'accéder à Buffalo même si quelques rues restent bloquées. Les autorités cherchent encore d'éventuelles victimes prises au piège dans leur voiture. Sur notre chemin, le toit d'une station-service s'est écroulé sous le poids de la neige et plusieurs voitures ont été abandonnées à la hâte pendant le blizzard. Certains reviennent pour les récupérer. Dans les lotissements, chacun essaie de dégager le passage devant sa maison. C'est le cas de Jim. Il vient tout juste de récupérer l'électricité après trois jours sans. Mais il est l'un des rares habitants qu'on a croisés dehors. En effet, la plupart sont partis ou préfèrent rester au chaud chez eux. D'ailleurs, ces derniers n'ont presque plus de ravitaillement. La neige devrait s'arrêter de tomber ce mardi et dès demain, les températures repasseraient au-dessus de zéro. Mais en attendant, quelques animaux sauvages profitent de ce calme soudain pour s'aventurer au plus près des habitations. TF1 | Reportage A. De Precigout, O. Ecarnot