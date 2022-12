Blizzard du siècle : toujours le chaos aux États-Unis

La tempête Elliott et son dramatique bilan humain ont désormais un visage, celui d'Anndel Nicole Taylor. Cette femme de 22 ans s'était filmée dimanche soir coincée dans sa voiture, secouée par les bourrasques par moins 40 °C. Les secours ont mis 18 heures à la retrouver sous trois mètres de neige, morte, prise au piège comme beaucoup d'autres. Les autorités comptent au moins 60 morts et le bilan pourrait encore s'alourdir. D'importants moyens sont désormais mobilisés, la police distribue des repas aux plus démunis et il faut aussi déplacer des dizaines de voitures, toutes balayées comme des jouets par les rafales de vent. Pendant ce temps-là, cette bombe cyclonique comme l'appellent les météorologues perturbe fortement le trafic aérien. Déjà 10 000 vols annulés, laissant des milliers de voyageurs coincés sans aucune autre option que d'attendre un retour à la normale. TF1 | Reportage G. Brenier, M. Letombe